1.100 mil milhões de euros: nunca o futebol tinha visto um contrato assim

O Real Madrid e a Adidas estabeleceram um contrato de patrocínio de marcas desportivas para os próximos dez anos e que irá render aos cofres do clube espanhol 1.100 mil milhões de euros. Segundo a edição do jornal a “Marca” desta segunda-feira, o acordo entra em vigor a partir de 2020, com um encaixe anual de 110 milhões de euros para o emblema madrileno.

Na Assembleia Geral realizada há duas semanas, ficou definido que os resultados económicos do exercício 17/18 deixaram receitas de marketing de 297 milhões de euros ao Real Madrid, que deverão aumentar para os 305 milhões durante esta temporada.

Uma quantia que irá crescer ainda mais quando a Adidas e os ‘merengues’ oficializarem a renovação de um contrato “desatualizado” se tivermos em conta o que foi assinado pelos seus adversários recentemente. Com este novo contrato, o Real Madrid vai ultrapassar os 105 milhões de euros do Barcelona em 2016 acordados com a Nike e do 85 milhões de euros do Manchester United assinado também com a Adidas.

Assim, o Real Madrid vai ter a partir de 2020 um grande impulso económico para lidar com a dívida de 575 milhões de euros para a renovação do estádio Santiago Bernabéu.