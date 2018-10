10º edição do DIT Business Awards destigue 15 startups portuguesas

Decorre esta tarde, 3 de outubro, a 10º edição dos DIT Business Awards, um evento que distingue empresas portuguesas que investiram no Reino Unido e firmas britânicas que entraram com sucesso em Portugal. A cerimónia serve para valorizar as relações bilaterais estratégicas de comércio e de investimento entre Portugal e o Reino Unido.

Em conversa com o Jornal Económico (JE), o diretor do comércio de investimento britânico em Portugal, João Sebastião classifica este evento como ”uma celebração” e ”um marco na relação” entre os dois países, sendo que vão ser premiadas 27 empresas – 15 portuguesas e 12 britânicas.

Para além dos 160 representantes das iniciativas nacionais e britânicas presentes, estará também Andrew Mitchell, Comissário para o Comércio na Europa, em representação do Governo Britânico, que fará a entrega dos prémios em conjunto com o embaixador britânico em Portugal, Christopher Sainty – este será o seu primeiro evento oficial, em Portugal.

No evento, vão ser premiadas as empresas que mais contribuíram para o crescimento económico britânico. ”Estamos a congratular aquelas empresas portuguesas que investiram no Reino Unido e as empresas britânicas que têm relações de exportação para Portugal- as duas principais categorias no DIT Awards” acrescentou o diretor.

Relativamente às previsões para a 11º edição, João Sebastião revelou ao JE que as previsões são ”positivas” pois ”apoiámos mais de uma centena de empresas ao longo destes 10 anos, e ano após ano, por via do acompanhamento, vamos conseguindo angariar o interesse das empresas portuguesas que têm potencial para poderem expandir atividade no Reino Unido”, sublinhando a grande ”oferta britânica [existente] em termos de serviços, tecnologias e capacidade de angariação de capital que são condições positivas para que as empresas tenham sucesso”.

O DIT (Department for International Trade) é uma organização governamental britânica responsável por promover a expansão internacional das empresas britânicas, atrair investimento estrangeiro para o Reino Unido e desenvolver uma estratégia de diplomacia comercial.

Nos últimos dois anos, segundo o comunicado, a equipa apoiou até à meta final 39 projectos de investimento, que resultaram no estabelecimento de empresas portuguesas no Reino Unido e na expansão das suas operações neste mercado, o que equivale a um plano de investimento global de cerca de 166.4 milhões de euros (cerca de 148.8 milhões de libras), e 738 novos postos de trabalho.