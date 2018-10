12,5 mil milhões de euros: Mundial 2018 rendeu 1,1% do PIB à economia russa

O Mundial da Rússia terá tido um impacto de 12,5 mil milhões de euros na economia russa, um valor que corresponde a mais de 1,1% do produto interno bruto (PIB) daquele país, segundo um relatório do comité local organizador da prova, noticiado esta terça-feira pelo “The Moscow Times”, que cita a agência de notícias russa “Interfax”.

Os valores foram revelados também por Alexei Serokin, o CEO desse comité que está integrado na FIFA. Durante uma visita ao Qatar, país que recebe o próximo Mundial de futebol, em 2022, Sorokin afirmou que os “números são surpreendentes.

Os 12,5 mil milhões de euros gerados na economia russa compreendem o período desde que a Rússia começou a preparar-se para receber a prova, em 2013, e o fim da competição, a 15 de julho deste ano.

Segundo os dados citados pela Interfax, durante aquele período, foram criados mais de 300 mil novos empregos a cada ano. O mesmo documento, que resumo os benefícios económicos, sociais e ecológicos que a prova deu à Rússia, aponta que os efeitos do Mundial de 2018 continuarão a surtir efeito por mais cinco anos.

Embora o comité local organizador do mundial seja um órgão integrado na estrutura organizadora do campeonato do mundo da FIFA, não é referido se este relatório teve a supervisão do organismo máximo do futebol.

O Mundial 2018 decorreu entre os dias 14 de junho e 15 de julho, tendo sido conquistado pela França após vitória por 4-2 sobre a Croácia, na final da competição.