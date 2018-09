14 conferencistas debatem economia social em Câmara de Lobos

O I Congresso de Economia Social da Região Autónoma da Madeira reúne, a 16 e 17 de outubro, 14 conferencistas no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

Em discussão vai estar o tema da ‘Sustentabilidade, Inovação e Empreendedorismo Social’, num debate que visa a “construção coletiva de soluções inovadoras para problemas sociais” e uma maior dinamização da economia social na Madeira.

O professor catedrático José António Pereirinha, Rogério Amaro, coordenador da linha de investigação ‘Economia e Globalização’ do CEI-IUL-ISCTE, Paula Guimarães, diretora do Gabinete da Reponsabilidade do Montepio e Margarida Pinto Correia, diretora de Inovação Global da Fundação EDP, são alguns dos oradores convidados para este evento organizado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos em parceria com a Associação de Investigação e Promoção da Economia Social (AIPES).