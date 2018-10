144 milhões de seguidores: Cristiano Ronaldo já é o ‘rei’ do Instagram

O português Cristiano Ronaldo tornou-se na personalidade mais seguida na rede social Instagram, ao alcançar a 144 milhões de ‘followers‘ (seguidores), na segunda-feira. O futebolista superou a artista Selena Gomez, após ter visto o seu número de fãs no Instagram crescer em cem mil seguidores.

Cristiano Ronaldo é um utilizador regular das redes sociais, aos 33 anos de idade. De facto, a fotografia que publicou a 16 de julho e onde anunciava a sua mudança do Real Madrid para a Juventus é uma das imagens com mais ‘gostos’: mais de 12 milhões.

View this post on Instagram Forza Juve! #FinoAllaFine A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 16, 2018 at 11:34am PDT

Depois de Ronaldo e Gomez, as personalidades com mais seguidores no Instagram são a cantora Ariana Grande, com 132 milhões de ‘followers‘ e a socialite Kim Kardashian, com mais de 120 milhões de seguidores.