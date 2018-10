18 mil empregos para portugueses e luso-descendentes que queiram sair da Venezuela

Os portugueses e lusodescendentes a viver na Venezuela que queriam regressar a Portugal terão à sua espera um emprego, garantiu o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Em declarações à TSF, o secretário de Estado explicou que há 18 mil vagas de emprego e que essas oportunidades estarão abertas a todos aqueles que tenham intenção de voltar a Portugal ao abrigo do programa ISP Venezuela, que deve ser apresentado nos próximos dias.

José Luís Carneiro, que está durante esta semana a visitar mais uma vez a comunidade portuguesa na Venezuela, lembrou que os apoios do Estado português aos cidadãos a viver no país sul-americano também estão disponíveis na área da saúde.

Na semana passada, foi anunciado que o governo português chegou a acordo com o executivo venezuelano sobre o tipo de apoio que pode ser prestado aos portugueses afetados pela crise no país. Até aqui, a ajuda chegava à Venezuela de forma discreta e via embaixada e rede consular, mas agora vai passar a estar associada a um projeto específico, o Projeto Rede Portuguesa de Assistência Médica e Social.

José Luís Carneiro, de visita à Venezuela, diz que desde julho encontra mais emigrantes com interesse em regressar a Portugal do que em visitas anteriores.