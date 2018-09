25 casas do povo abrangidas por contrato programa na Madeira

O Governo Regional decidiu assinar contratos-programa com 25 casas do povo da Madeira no valor de 609 mil euros. A este valor será deduzido 149 mil euros, explica o conselho de governo, que foi concedido a título de adiantamento.

O conselho de governo decidiu ainda estabelecer um contrato-programa com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), no valor de 500 mil euros, como comparticipação financeira, sendo que 200 mil euros são para 2018, e 300 mil euros para 2019.

A Associação ACANGA – A Cultura a Norte Ganha Alento, beneficou de um protocolo de desenvolvimento, para o evento ‘Brincos de Ponta – Práticas do Património Cultural Imaterial de Ponta Delgada’, no valor de 2 mil e 500 euros.

O conselho de governo celebrou ainda um contrato-programa com a Casa da Madeira de Coimbra, no valor de 14 mil e 500 euros.