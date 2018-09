25 personalidades e instituições distinguidas com medalha de mérito turístico na Madeira

A Fortaleza do Pico foi o local escolhido, na Madeira, para distinguir 25 personalidades e instituições com a medalha de mérito turístico, esta quinta-feira, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo.

Nesta edição a única medalha de ouro vai para a Associação do Mercado Quinhentista, pelo trabalho que tem desenvolvido no Mercado Quinhentista de Machico, e ainda pela participação nas comemorações dos 600 anos.

Com prata serão distinguidas 14 personalidades ou instituições que incluem o Grupo de Folclore da Ponta do Sol, a Banda Municipal do Funchal ‘Artistas’, guias intérpretes, agentes de viagens, diretores hoteleiros e chefes de cozinha, e o Comandante João Bela, salienta o executivo madeirense.

Serão ainda entregues 10 Medalhas de Bronze que abrangem profissões como bordadeira, motorista de turismo, taxista e empregado de mesa.

O Governo Regional destaca ainda o crescimento que o setor do turismo tem tido no rendimento por quarto e nos proveitos totais, apesar das quebras nos hóspedes, dormidas, e taxa de ocupação.