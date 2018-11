300 médicos reúnem-se na Madeira nas Jornadas do Interno

As Jornadas do Interno vão reunir este sábado cerca de 300 médicos, vindos de todo o país, na Madeira, num programa, que se iniciou-se na passada sexta-feira, e inclui sete cursos pré congresso e mesas redondas.

As mesas redondas que se estendem até este sábado, no Colégio dos Jesuítas, da Universidade da Madeira, vão discutir temas como: ‘UPDATE em Patologia Respiratória’, ‘O Impacto da Migração na Saúde Pública da Região’, ‘Desafios na Idade Pediátrica’, ‘Epidemias Atuais’, ‘Vacinação no Século XXI – Novos Paradigmas’, ‘Mitos e Modas em Saúde’, ‘Emergência’ e ‘Internato Médico’.

Os cursos pré-congresso abordaram assuntos como a ‘Pequena Cirurgia’, as ‘Intoxicações – Abordagem no Serviço de Urgência’, a ‘Terapêutica Injetável na DM2’, o ‘Exame físico músculo-esquelético’, as ‘Urgências em cardiologia – simulação clínica’ e ‘Gastroenterologia para não gastroenterologistas’.