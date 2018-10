309 mil milhões de euros: este foi o prejuízo económico global causado por catástrofes naturais em 2017

Os prejuízos económicos globais decorrentes de catástrofes naturais ascendera a 309 mil milhões de euros no último ano, segundo uma análise da seguradora Aon.

“Só em 2017, as catástrofes naturais causaram um prejuízo económico global de cerca de 353 mil milhões de dólares (309.215.136,65 euros). Na região da EMEA, os furacões em particular foram, aliás, o risco mais caro para a indústria seguradora, com perdas de 2,5 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros)”, salienta a Aon em comunicado esta sexta-feira.

A seguradora estima ainda que o furacão Leslie tenha causado, este ano, prejuízos económicos superiores a 100 milhões de euros, dos quais 60 milhões de euros dizem respeito a prejuízos seguros, segundo comunicado divulgado esta sexta-feira, dia 26.

A Aon estima que o custo às seguradoras locais se fixe na ordem dos 36 milhões de euros – 60% do total, sendo o restante transferido para os mercados resseguradores internacionais.

Do total de prejuízos deste segmento, 53% encontra-se ressegurado em mercados internacionais, sendo o restante (47%) atribuído às seguradoras locais. Os riscos simples contabilizam 27,8 milhões de euros, com 17 mil sinistros reportados.