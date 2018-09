32% das empresas criadas na Madeira são no sector da hotelaria e turismo, diz Calado

Ler mais

Das 819 novas empresas que foram criadas na Madeira 32% foram no sector da hotelaria e turismo, salientou Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, durante a conferência ‘Tendências e Inovação no Turismo’.

“O desenvolvimento do turismo passa muito por conceitos ligados à inovação, à investigação, e pelo desenvolvimento de tecnologia e novos conceitos”, referiu o governante.

Com o aparecimento de novos hotéis e cadeias hoteleiras, a quererem investir na Madeira, Pedro Calado, disse que a Região vão ter que saber lidar com o problema de falta de mão-de-obra qualificada para a indústria hoteleira.

Calado defendeu que apesar das limitações, da Madeira, enquanto território ultraperiférico, a Região tem sabido criar infraestruturas e as condições para que investidores internacionais venham para a ilha.

“Podemos fazer a diferença na excelência do serviço e do atendimento”, reforçou o governante, como uma das maneiras de poder desenvolver ainda mais a indústria ligada ao turismo.

A descentralização do investimento para fora do Funchal é outra estratégia que o governante espera que venha a beneficiar o setor do turismo.