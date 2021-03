33% das empresas da Madeira tiveram atividades de inovação

O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, referiu que o acordo fechado entre PS-BE-PAN-PDR-NOS Cidadãos-MPT, “é um sinal fortíssimo” de união no apoio a Miguel Silva Gouveia. Cafôfo disse ainda que Miguel Gouveia é “o único candidato com um projeto credível, sério e rigoroso para o futuro do Funchal”.