50% dos clientes querem que instituições financeiras sejam “conselheiras conscientes”

De acordo com os resultados de um estudo global realizado pela ‘NTT DATA’, 53% dos clientes afirmam que gostariam que a sua Instituição Financeira (IF) partilhasse, proativamente, lembretes sobre os seus próximos grandes gastos. No mesmo sentido, 49% dizem querer que a sua instituição antecipe os produtos e serviços de que possam necessitar ou que sejam interessantes para o seu perfil. O estudo sublinha que as IF devem tirar proveito do poder da Inteligência Artificial (IA) para construírem ligações e experiências mais significativas com os clientes.

Da mesma forma, 47% referem querer que os bancos relacionem os seus rendimentos, despesas e poupanças, para fornecerem proativamente orientação no sentido de os ajudarem a atingir os seus objetivos financeiros. Cerca de 46% gostariam ainda que as IF atuassem como um “conselheiro consciente”, ou como a “voz da razão”, em decisões de gastos importantes. Finalmente, 39% dos clientes querem que as suas instituições financeiras intervenham e impeçam mesmo compras para os ajudar a manter o orçamento e a atingir os seus objetivos financeiros.

Wayne Busch, Presidente dos Serviços Financeiros e de Seguros da NTT DATA Services, afrima que “as necessidades dos clientes estão a mudar, assim como a forma como as instituições financeiras precisam de interagir com eles”. Wwyne Busch sublinha que “os avanços na inteligência artificial, machine learning e data intelligence dão aos bancos vastas capacidades para entregar o que os clientes querem — orientação financeira hiper-individualizada, relevante e oportuna para alcançarem as suas ambições de vida.”

A NTT DATA adianta que, para satisfazer estas expectativas, são necessários dados precisos e em tempo real no centro de cada interação. “Melhores dados — e a capacidade de agir sobre os seus insights através de IA — permitem às IF prever as necessidades dos clientes, oferecer aconselhamento financeiro personalizado, melhorar a proteção de dados, automatizar transações manuais e criar alertas proativos”, destaca a empresa.

“Os futuristas são o segmento de clientes mais importante para as instituições financeiras entenderem, visto que representam uma oportunidade substancial de crescimento e retenção de clientes”, disse Kaz Nishihata, vice-presidente executivo da NTT DATA. “Acreditamos, que a longo prazo, o progresso tecnológico transformará o segmento de clientes, que hoje diz que não pagará por serviços proativos personalizados, em futuristas.”

Atrair e reter clientes num mundo digital

Para explorar como a IA pode permitir às Instituições Financeiras atrair e reter clientes num mundo digital, a NTT DATA inquiriu 4.807 consumidores e 476 altos executivos da banca, corretoras, mercados de capitais, empresas de gestão de patrimónios e de cartões e pagamentos nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Japão, Brasil e México em dezembro de 2020.

Algumas das principais conclusões do estudo incluem ainda as cinco principais razões pelas quais os clientes deixam as suas instituições financeiras, nomeadamente preço, acesso e confiança, destacando as altas comissões, o mau serviço a cliente, a violação de dados, condições de poupança e taxas de juro de empréstimos pouco atrativos e ofertas competitivas. Precisamente, a confiança revela ser um valor fundamental para os clientes. 66% dizem aos bancos’ sejam honestos comigo’ – se cometerem um erro, sejam honestos comigo sobre isso e corrijam o problema. Na mesma linha, 59% dizem ‘cumpram o que prometem’ – se prometem fazer o pagamento em dois dias, assegurem-se de que consigo aceder ao dinheiro em dois dias. Se prometem proteger os meus dados, não falhem.

Neste sentido, a idade também desempenha um papel importante neste tipo de decisão. A Geração X (pessoas nascidas entre os anos 60 e 70) e os Millennials (pessoas nascidas entre os anos 70 e 80) estão dispostos a pagar mais para receberem recomendações personalizadas no sentido de melhorar o seu bem-estar financeiro. Cerca de 35% dos inquiridos estão dispostos a pagar e a partilhar dados pessoais por serviços proativos personalizados. Estes “futuristas” têm rendimentos mais elevados, têm mais relações bancárias, estão extremamente confortáveis em usar tecnologia, e preferem produtos e serviços digitais. Além disto, 66% dos “futuristas” concordam que os serviços proativos e personalizados são uma característica importante para o seu banco principal disponibilizar.

No que diz respeito a dados pessoais, os clientes estão dispostos a partilhá-los em troca de serviços proativos e personalizados: 61% dos consumidores estão dispostos a deixar de lado as suas reservas em torno da privacidade e segurança, para em troca receberem a gestão do seu orçamento pessoal e conselhos individuais online para economizar dinheiro. Por essa razão, 41% dizem que partilhariam compras de retalho online, 37% partilhariam detalhes de geolocalização, 36% de informação de programas de companhias aéreas e 36% partilhariam informações sobre cartões de crédito.