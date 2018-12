52 formandos recebem certificação em áreas como hotelaria e comércio

São 52 formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional que vão receber esta quinta-feira certificação no âmbito do catálogo nacional de qualificações (CNQ) de dupla certificação, em várias áreas onde se inclui a hotelaria e o comércio.

Para além da hotelaria, restauração e do comércio, os formandos receberam certificação em áreas como: Secretariado e Trabalho Administrativo, Trabalho Social e Orientação, Produção Agrícola e Animal, Floricultura e Jardinagem, Indústrias Alimentares e Construção e Reparação de Veículos a Motor.

De referir que os referenciais, relativos a esta formação, foram adaptados para para pessoas com deficiências, fazendo parte do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) de Dupla Certificação, referentes à Certificação Profissional de Nível 2 e Escolar de 3.º Ciclo do Ensino Básico ou percursos individualizados.