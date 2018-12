Mais vendas este Natal? A E-goi explica-lhe como

Os maiores nomes do Marketing Digital em Portugal estarão presentes no “E-goi Xperience – Especial Vendas”. David Miranda, mentor do evento online, entrevistou vários especialistas que irão partilhar dicas e estratégias poderosas com impacto imediato nas vendas, desde o pequeno ao grande negócio. Um pequeno curso gratuito —no total, serão 7 aulas até ao dia 21 de Dezembro— que permite explicar como podem realizar-se negócios a partir destes canais. O objectivo? “Fazer disparar as vendas este Natal”, através da discussão de temas como Email Marketing, Google Ads, Integrações, Marketplaces, E-commerce e Facebook ou Instagram Marketing. Para isso, contarão com a participação de vários profissionais da área, entre os quais Marco Gouveia e André Novais de Paula, dois dos maiores nomes do Marketing Digital em Portugal. Luciano Larrossa, especialista em anúncios Facebook, Tiago Carvalho do OLX ou Ana Tex, especialista brasileira em Redes Sociais são alguns dos nomes já confirmados. Mais informações aqui.

*Este artigo foi produzido em colaboração com a E-goi.