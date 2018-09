Bolsas europeias e asiáticas escapam ao impacto das novas tarifas à China

Ler mais

A bolsa portuguesa negoceia em alta no início da manhã desta terça-feira, dia 18 de setembro, numa altura em que a Europa recuperou e segue em terreno positivo. O principal índice do mercado, PSI 20, soma 0,38%, para 5.348,95 pontos, impulsionado pelas valorizações de quase todas as cotadas.

Portugal, Europa e Ásia [Nikkei +1,44%, Shanghai +1,60%, China A50 +1,90%] ‘escaparam’ à onda negativa das novas taxas aduaneiras dos Estados Unidos às importações da China, anunciadas esta madrugada. As tarifas mais altas de sempre a Pequim, avaliadas em 200 mil milhões de dólares (cerca de 171 mil milhões de euros), têm efeitos já a partir da próxima semana – começando em 10% e passando a 25% a partir de 1 de janeiro de 2019.

Os títulos do BCP avançam 0,33%, para 0,2462 euros, depois de ontem terem estado a alavancar a praça lisboeta com uma subida de quase 4%.

No retalho, a Jerónimo Martins sobe 0,27%, para 13,0450 euros, e os da Sonae 1,04%, para 0,9215 euros. Na energia, a EDP avança 0,12%, a EDP Renováveis soma 0,18%, a Galp Energia cresce 0,77% e a REN pontua 0,33%.

A Navigator soma 1,51%. Na sexta-feira, a agência de notação financeira Moody’s adiantou que a taxa anti-dumping norte-americana prejudicaria a empresa da pasta e papel nacional, mas não comprometeria o seu rating. Pintadas a ‘verde’ estão ainda as ações da Mota-Engil, com uma valorização de 0,69% e as da Corticeira Amorim (+1,93%).

A Pharol contraria o otimismo e perde 0,87%, para 0,1820 euros, um dia depois de a ‘telecom’ brasileira Oi, da qual é acionista, realizar uma assembleia-geral extraordinária para concretizar o aumento de capital estipulado na alteração dos seus estatutos sociais.

Quanto às restantes bolsas europeias, o índice alemão DAX avança 0,52%, o francês CAC 40 valoriza 0,59%, o italiano FTSE MIB sobe 0,08%, o espanhol IBEX 35 aprecia 0,38%, o holandês AEX avança 0,24%. Já o britânico FTSE 100 está a ‘vermelho’ e resvala 0,16%.

“O mercado aguarda pela eventual resposta do gigante asiático. Nota para os fornecedores da Apple que veem ficar de fora da lista os AirPods e o Apple Watch. As praças asiáticas vão pisando o verde com ganhos interessantes, suportando a abertura europeia”, destaca Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,53% para 77,64 euros, enquanto a cotação do crude WTI desliza 0,35%, para 68,44 dólares por barril. No que diz respeito ao mercado cambial, o euro valoriza os ligeiros 0,03% face à moeda norte-americana, para 1,1687 dólares, e a libra deprecia 0,05% perante a divisa dos Estados Unidos, para 1,3144 dólares.