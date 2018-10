Wall Street abre em queda com intensificação das tensões comerciais com a China

A bolsa de Nova Iorque abriu em queda. O Dow Jones cai 0,44% para 26.330,2 pontos, o Nasdaq desliza 0,67% para 7.736,13 pontos e o S&P 500 cai 0,37%para 2.874,75 pontos.

Os investidores detém-se nos comentários negativos de Michael Pompeo, secretário de Estado dos EUA, sobre as relações comerciais com a China. O governante destacou o “desacordo fundamental” com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, durante uma reunião em Pequim, que salientou as crescentes tensões entre as duas maiores economias do mundo. Por sua vez, Wang Yi salientou que os EUA está a interferir nas suas relações com Taiwan, que tem “danificado a nossa confiança mútua”, que “é completamente contra os interesses dos nossos dois povos”.

A China anunciou que vai reduzir o dinheiro de reserva dos bancos comerciais, permitindo libertar 110.000 milhões de dólares norte-americanos em crédito, e atenuar o impacto da guerra comercial com Washington, avança a Lusa.

O investigador da Academia Chinesa de Ciências Sociais Zhang Ming considerou, em comunicado citado pela agência, que a medida do banco central é uma resposta de Pequim à desaceleração económica, relativamente às disputas comerciais. “O aprofundamento das disputas comerciais com os EUA vai reduzir o peso do comércio externo no crescimento”, considerou.

O Banco do Povo Chinês (banco central) indicou, no domingo, que vai cortar o coeficiente de reservas obrigatórias em 1%, a partir de 15 de outubro, para garantir um “crescimento razoável do crédito” e impulsionar o desenvolvimento económico. Os analistas consideraram que esta decisão constitui um sinal de crescente preocupação de Pequim em relação ao impacto na economia doméstica das disputas comerciais com os Estados Unidos.

“Este é um sinal de flexibilização da política monetária que visa contrariar [os efeitos] da guerra comercial EUA/China, e mostra a determinação de Pequim em manter o ritmo de crescimento [económico]”, afirmou, em comunicado, Liao Qun, chefe economista do China Citic Bank, citado pela Lusa.

Segundo a analista do XTB, Libânica Loureiro, nos EUA o mercado laboral continua forte, com a taxa de desemprego a tocar em mínimos de 1969, de 3,7 porcento. “No entanto, a criação de emprego ficou abaixo do esperado, a justificar este valor está o furacão Florence, que impediu que muitos trabalhadores fossem trabalhar”, diz a analista.

“O crescimento dos salários, o indicador mais importante para avaliar a inflação e consequente alteração das taxas de juros, manteve-se conforme esperado. Para o mês que vem, a subida do ordenado mínimo da Amazon, já poderá ter efeito neste indicador, uma vez que o nível salarial desta empresa é vista como um barómetro dos salários”, salienta a XTB.

O défice comercial dos EUA agravou-se e principalmente em relação à China. “Este é um indicador que sustenta as medidas tomadas pelo presidente Trump. A justificar estes dados poderá estar o facto de as empresas apressarem-se a comprarem à China antes de os impostos sofrerem agravamentos” refere a analista.

O petróleo está em queda, quer nos Estados Unidos, quer em Londres.

O WTI, referência nos EUA, cai 0,90% para 73,67 dólares ao passo que o Brent de Londres desliza 1,03% para 83,29 dólares.

O euro cai 0,44% para 1,1473 dólares.