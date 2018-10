Galp e Jerónimo Martins puxam PSI 20 para o ‘verde’

A bolsa portuguesa abriu sessão desta terça-feira, dia 9 de outubro, a negociar em terreno positivo, acompanhado a tendência das principais bolsas europeias, que estão maioritariamente a ‘verde’.

O principal índice português, PSI 20, somou 0,66% no arranque de hoje, para 5.156,87 pontos, alavancado sobretudo pelas subidas da Jerónimo Martins, que avança 1,10%, para 11,4600 euros, e da Galp Energia, que sobe 2,08%, para 16,6650 euros.

“O PSI20 deverá continuar a ser condicionado pela evolução política em Itália (…). A recuperação de Wall Street na parte final da sessão de ontem não deverá ser suficiente, pelo menos numa fase inicial, de impulsionar as bolsas do ‘Velho Continente’. A situação político‐orçamental em Itália continua a ser uma fonte de apreensões para os investidores europeus”, referem os analistas do BPI, num research publicado esta manhã.

Com ganhos estão ainda as ações da Mota-Engil (+1,39%), da Sonae (+0,76%), do BCP (+0,80%), da REN (+0,51%) e da NOS (+0,36%). Por outro lado, os títulos da Corticeira Amorim (-0,18%), os da Ibersol (-0,22%) e os da EDP e sua subsidiária EDP Renováveis (-0,03% e -0,06%, respetivamente) iniciaram a sessão em contraciclo, com perdas.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, avança 0,67% para 84,47 dólares, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,66%, para 74,78 dólares por barril. Quanto ao mercado cambial, nota para a descida de 0,08% do euro face ao dólar (1,1483) e a desvalorização de 0,03% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3086).