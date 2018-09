“A aposta nas novas tecnologias é decisiva para o futuro da Madeira”, afirma Albuquerque

Para Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, a revolução tecnológica é uma das formas de esbater a ultraperiferia da Madeira e por isso a aposta nas novas tecnologias adquire um carácter decisivo no futuro da Região, sublinhou o governante durante a Internacional Conference on Intelligent Systems, que se realizou no Casino da Madeira.

O governante diz esta aposta na tecnologia permite o desenvolvimento das Regiões Ultraperiféricas (RUP). Para efectivar esse investimento, a Madeira precisa de bons investigadores, acrescentou Albuquerque.

“Podemos estar em qualquer parte do mundo a trabalhar nos mercados”, salientou o governante relativamente às empresas tecnológicas.

Albuquerque fez alusão à capacidade que a Madeira tem tido nesta área com a presença de instituições como o MIT e ainda de um conjunto de empresas com relevância nos mercados mundiais.