O adensar da pressão da China sobre Hong Kong foi um dos temas debatidos na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, que conta com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.

“Havia a ideia, muito ingénua, de que a entrada na China na Organização Mundial de Comércio, iria conduzir a um processo de democratização. Verificou-se que assim não foi”, realçou o comentador do programa, Francisco Seixas da Costa.