“A Arte da Guerra”. “Impeachment? Há ali um momento de exorcismo em relação a Trump”

O segundo pedido de destituição de Donald Trump foi chumbado no Senado o que significa que o republicano poderá voltar a candidatar-se a concorrer à Casa Branca. Na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, Francisco Seixas da Costa analisou não só o processo como o legado político que Trump deixa.

“Não temos a perceção exata de que trunfos tem Donald Trump para gerir a sua posição no futuro da política norte-americana. Fim do processo de impeachment encerra um capítulo importante da presença de Donald Trump no imaginário político norte-americano”, realçou o embaixador Francisco Seixas da Costa.