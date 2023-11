“A Arte da Guerra”. “O Irão é um ‘troublemaker’ para toda a região”

No meio das guerras, o Irão, parte interessada em quase todos os lugares onde haja alguém aos tiros, continua a ser o um país que importa manter no radar. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa.

5 Novembro 2023, 16h30



RELACIONADO