“A Arte da Guerra”. “PSOE dá tudo por tudo para se manter no poder”

Suficiente é a promessa de uma lei de amnistia para que o Junts per Catalunya aceite viabilizar o próximo executivo socialista. Adiante se verá com que preço. Veja a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da plataforma multimédia JE TV.

12 Novembro 2023, 16h30