Banco do Estado apresenta hoje os resultados do terceiro trimestre e deverá anunciar um lucro superior a 920 milhões de euros, contra 608 milhões de euros no primeiro semestre, sabe o Jornal Económico. Beneficiando do aumento dos juros, CGD está a caminho de um resultado líquido recorde em 2023 a superar a fasquia dos 1.000 milhões de euros.

10 Novembro 2023, 10h17

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou, no terceiro trimestre deste ano, um resultado líquido superior a 920 milhões de euros, o que representa um crescimento superior a 50% face aos 608 milhões de euros verificados até junho. O aumento de lucros continua a beneficiar do aumento das taxas de juros, com o banco estatal a caminho de um resultado líquido recorde em 2023 a superar a fasquia dos 1.000 milhões de euros. Entre janeiro e setembro, a Caixa irá apresentar um resultado líquido que já valem mais do que os 843 milhões alcançados durante todo o ano de 2022, continuando a evidenciar a consolidação dos resultados dos últimos anos e o cenário atual de subida de taxa de juro. No terceiro trimestre, a CGD deverá assim apresentar um aumento superior a 50% dos lucros, face aos 608 milhões de euros registados no primeiro semestre, o melhor resultado desde 2007 que permitiu saldar os prejuízos acumulados dos exercícios de 2011 a 2016, antes da recapitalização. Um lucro que beneficiou do aumento da margem, que subiu 127%, um indicador que melhorou substancialmente de há um ano a esta parte, devido ao aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE). Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor

