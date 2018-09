A bolha é invisível?

Bolha: ciclo económico caraterizado pela rápida escalada dos preços de um ativo, seguida de uma contração. Esta definição aplica-se ao contexto atual dos preços das casas em Portugal? De todo, dizem os banqueiros do país. Esta semana, os CEO do principais bancos rejeitaram, em coro, qualquer cenário de bolha no mercado imobiliário nacional.

Os banqueiros estão longe de serem insuspeitos neste assunto. Obviamente querem continuar a conceder crédito hipotecário, pois é um negócio core. Claro que não querem tecer qualquer comentário que possa afetar os preços ou afastar a procura do mercado. Os riscos são perfeitamente geríveis, disse um CEO. Qualquer ajustamento dos preços será apenas marginal, diz outro. A situação em Portugal está razoável, diz um terceiro. Podemos ficar tranquilos.

Desculpem, senhores banqueiros, mas não fiquei tranquilizado. Os comentários dos CEO foram em reação aos alertas emitidos por Carlos Costa nesse mesmo dia. O governador do Banco de Portugal já tinha dado avisos, em junho, sobre sinais de sobrevalorização nos preços das casas. Agora veio explicar que os agentes económicos não têm em conta as externalidades das suas decisões, em particular o risco sistémico. Sem se referir especificamente a Portugal, sublinhou que isto é especialmente relevante quando há “euforia” no mercado.

É difícil não partilhar os receios do governador. No diálogo quotidiano contemporâneo em Portugal, o tema dos preços das casas é, atualmente, presença constante. As avaliações estão em máximos de uma década, com o preço médio por metro quadrado perto dos 1.200 euros e mesmo a chegar aos 1.500 euros em Lisboa. A estes preços, o esforço para comprar casa é tremendo, levando a níveis de endividamento eventualmente incomportáveis.

Isto para quem consegue encontrar um espaço que não tenha sido adquirido por investidores que querem lucrar com o boom do turismo. A alternativa – arrendar – apresenta uma visão igualmente dantesca que inclui olhar para anúncios de apartamentos T0 por 700 euros nos subúrbios remotos das grandes cidades.

Segundo um dos banqueiros, Lisboa e Porto já fazem parte de um mercado global, portanto dificilmente poderão ser palco de quedas de preços. A asserção tem lógica, mas há um problema que nos deixa intranquilos. E os portugueses? Ficam de fora das duas grandes cidades?

A troca de avisos e defesas entre banqueiros e banqueiro central ocorreu na mesma semana em que os mercados financeiros receberam mais uma confirmação que o processo de aumento das taxas de juro está a atravessar o Atlântico e a chegar à costa da zona euro.

A Fed já vai na terceira subida este ano. Ao dizer que a inflação subjacente está “vigorosa”, Mario Draghi reforçou a ideia que o BCE irá aumentar as taxas no outono do próximo ano. Irá esta normalização das taxas arrefecer a procura e penalizar os preços das casas em Portugal? Talvez. Irá o boom do turismo desacelerar, devido à renovada concorrência de países do norte da África, à subida generalizada dos preços em Portugal e aos nossos problemas nas infraestruturas? Talvez. Estes são apenas alguns riscos que podemos imaginar. Podem surgir outros.

Tal como a experiência das dot com ou do subprime nos ensinaram nas últimas duas décadas, uma bolha só é identificada como tal quando rebenta. Antes disso, quem está a lucrar com as subidas jura a pés juntos que os preços não estão sobrevalorizados.