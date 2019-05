A CFEI e a contribuição APIFARMA: tratamento fiscal em IRC

A Lei do Orçamento do Estado (“OE”) para 2015, aprovou o regime que procedeu à criação da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica (CEIF), com o objetivo de garantir sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na vertente dos gastos com medicamentos. Genericamente, esta contribuição incide sobre o volume de vendas das entidades que procedam à primeira alienação a título oneroso, em território nacional, de medicamentos de uso humano. Contudo, nos termos deste regime, ficam isentas da CEIF as entidades que adiram ao acordo celebrado entre o Estado e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA).

Com efeito, os acordos celebrados entre o Estado e a APIFARMA (aplicáveis aos anos de 2012 a 2018) regulavam um conjunto de medidas que visavam atingir, entre outros, objetivos idênticos aos da CFEI, através da instituição de uma contribuição financeira anual a pagar pelas entidades associadas da APIFARMA (contribuição APIFARMA).

Através da Lei do OE para 2018, e à semelhança do que já acontecia com a contribuição sobre o setor bancário e a contribuição extraordinária sobre o setor energético, a CFEI passou a estar expressamente incluída no leque de gastos não dedutíveis para efeitos da determinação do resultado tributável em sede de IRC.

Findo o ano de 2018 e encontrando-se o prazo normal de entrega das declarações anuais de imposto dos sujeitos passivos de IRC cada vez mais próximo, torna-se cada vez mais premente obter um esclarecimento relativo ao tratamento fiscal a conferir à contribuição APIFARMA. De facto, considerando que a CFEI e a contribuição APIFARMA têm na sua génese o mesmo fim e natureza, poder-se-á argumentar que a segunda deveria seguir o mesmo tratamento fiscal da primeira, em última instância, por motivos de equidade e não-discriminação de sujeitos passivos.

Contudo, em termos formais, muito embora o legislador tivesse conhecimento destes dois regimes contributivos alternativos no âmbito da indústria farmacêutica, optou por estabelecer expressamente que (“apenas”) não é dedutível “A contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica”, não remetendo o mesmo tratamento fiscal para outras contribuições de natureza idêntica (in casu a contribuição APIFARMA). Deste modo, será possível de sustentar que as importâncias pagas ao abrigo da contribuição APIFARMA devem configurar gastos dedutíveis.

Segundo entendemos, encontra-se atualmente em fase de discussão um aditamento ao acordo APIFARMA que vigorou no ano de 2018, o qual poderá vir a dissipar dúvidas sobre esta matéria, caso a redação atualmente proposta seja mantida.

Contudo, não tendo ainda aquele novo Acordo sido formalmente celebrado e na ausência de qualquer norma ou instrução administrativa que explicitamente suporte o entendimento de que são (ou não) dedutíveis as contribuições APIFARMA, antecipamos que esta possa vir a representar uma nova matéria de litigância fiscal entre as entidades da indústria farmacêutica e a Autoridade Tributária e Aduaneira, caso esta última entenda que o regime fiscal estatuído para CEIF deve ser aplicado igualmente à contribuição APIFARMA. Resta-nos então aguardar por futuros desenvolvimentos nesta matéria.