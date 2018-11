A difícil arte de saber estar calado

As redes sociais vieram dar palco a um conjunto de pessoas que até então não tinham meios para chegar ao grande público. Hoje, todos podem exprimir a sua opinião sobre as mais diversas temáticas, atingindo um público muito vasto, dizendo o que lhes vai na alma, partilhando com meio mundo ideias mais ou menos consistentes, mais ou menos fundamentadas.

Se, por um lado, as redes sociais contribuíram para a difusão das opiniões privadas, tornando-as imediatamente públicas, assegurando uma maior democratização no acesso à informação e à opinião, por outro, permitiram que passássemos a ser diariamente confrontados com milhares de artigos, análises, comentários, críticas, muitas delas sem qualquer interesse ou profundidade.

Nos nossos dias, a grande dificuldade é fazermos uma seleção daquilo que merece que despendamos um pouco do nosso tempo para ler, comentar, opinar, já que, frequentemente, nos perdemos nos milhares de textos que diariamente são veiculados atrás das redes sociais.

Qualquer pessoa pode, atualmente, pronunciar-se sobre qualquer assunto, todos podem dizer o que os motiva ou preocupa, nem sempre pensando antes de verter em texto os sentimentos que se encontram muitas vezes reprimidos.

Nunca, como hoje, existiram tantos economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, politólogos, juristas, fisioterapeutas, enfermeiros ou mesmo médicos, capazes de aconselharem todos sobre qualquer temática, ainda que não possuam nenhum conhecimento específico sobre a matéria em causa.

Sempre que alguém publica um texto numa rede social, seja o mesmo em forma de artigo de opinião ou de simples comentário, logo aparece um conjunto de pseudo-especialistas a pronunciar-se sobre o mesmo, alguns, uma clara minoria, produzindo opiniões abalizadas, outros, uma esmagadora maioria, veiculando as maiores alarvidades que se possa imaginar.

Em certos casos, a publicação original fica completamente subalternizada face aos comentários produzidos, ficando os comentadores numa discussão por vezes estéril entre si, esquecendo, em absoluto, o texto inicial. Importante é que o autor do texto não se envolva na discussão, respondendo aos comentários produzidos, ainda que os mesmos possam ser deslocados ou ofensivos, sob pena de se gerar uma querela interminável.

Nos dias que correm, saber estar calado é uma arte, sendo muito poucos os verdadeiros artistas que sabem ter a elegância de não se envolver em debates fúteis e desprovidos de qualquer interesse. Se a liberdade de expressão é um direito inalienável em qualquer democracia, o direito à não resposta ou à ignorância face aos comentários produzidos representa uma conquista civilizacional de que não devemos abdicar. Como diz o célebre ditado árabe, os cães ladram e a caravana passa.