“A digitalização começa nas pessoas, passa para os processos e acaba na tecnologia”

A digitalização é, mais que uma opção, a única opção, mas não vai deixar de precisar da componente humana – e essa componente está onde estão as pessoas, na Guarda como em qualquer outro lado. A servir de mote ao último painel do seminário ‘Inovação como estímulo para o desenvolvimento da Região Centro’, terceira conferência do Ciclo Portugal Inteiro, organizada pelo Jornal Económico e pela Altice, a evidência permitiu identificar uma virtude e não uma dificuldade.

O painel era dedicado ao tema ‘Tecido empresarial e digitalização’ e teve a presença de Ricardo Almeida, da Coficab, de Carlos Miguel Fernandes de Oliveira, do ISLA Gaia e do CEPESE/UP, e de Rúben Costa, da Moloni, com a moderação a cargo de Fernando Alfaite, administrador COMPETE

A Coficab – empresa tunisina com 12 empresas espalhadas pelo mundo e líder na produção de cabos para o setor automóvel – tem um centro de investigação na Guarda e está interessada em continuar a investir na investigação e na inovação na Guarda.

Para Rúben Costa, “o nosso maior problema é falta de mão de obra. Porquê? Porque não há população”, disse, sobre o caso particular da Moloni – que para todos os efeitos cresceu mais de 40% no ano passado. Inesperadamente, aquele responsável revelou que a empresa trabalha em Seia e em Vila Real, mas tem a sede social em Lisboa!

Carlos Oliveira recordou que o segredo é a informação: “não tomamos decisões sem informação, informação é decisão”, adiantou – para explicar que o seu trabalho, o desempenho das empresas, pode servir para informar. Querem implementar na Guarda um projeto de estudos sociais e económicos “que nos permite saber ao nível da freguesia qual é o impacto das empresas – tudo informação para captar investimentos (mesmo estrangeiros) e para validar dinâmicas regionais, referiu.

E o docente e investigador deu um exemplo: na Guarda, há cerca de seis mil empresas, das quais só metade está no ativo e apenas pouco mais de 600 tem relevância digital. Ou seja, “a base de tudo é a informação, aquilo que nos fará poder tomar decisões – é esse o objetivo do observatório”, explicou.

Ricardo Almeida salientou que “o interior dá mais qualidade de vida, o que quer dizer que é um estímulo para ficar na região”, algo que se repete nos diversos debates que a parceria JE/Altice tem levado às cidades mais próximas da raia.

O painel concluiu respondendo à pergunta simples: “a digitalização e a indústria 4.0 é uma revolução ou uma evolução? A evolução ganhou por dois contra um.