“A Fed quer poupar a munição para quando for necessária”, diz economista-chefe da BMO

“A Reserva Federal (Fed) não está demasiado preocupada”. A frase de Steven Bell, economista-chefe da BMO Global Asset Management, é sobre a pergunta que tem dominado as atenções dos mercados nas últimas semanas: como é que o banco central dos Estados Unidos avalia a recente subida das yields e, mais importante, como e quando poderá agir.

A resposta de instituição liderada por Jerome Powell poderá chegar, pelo menos em parte, às 19h30 desta quarta-feira, na conferência de imprensa que se segue à reunião de dois dias do Federal Open Market Committee.

Em entrevista ao Jornal Económico, o economista britânico da gestora de ativos do Banco de Montreal reconheceu que a subida das taxas de juros das obrigações americanas (treasuries) a 10 anos, que negociavam nos 1,613% esta quarta-feira, tendo tocado na passada sexta-feira em máximos de 13 meses nos 1,649%, estão relacionados com as perspetivas de uma subida da inflação. Os preços deverão subir com a abertura e recuperação da economia com o plano de vacinação, o aumento do consumo e a liquidez criada pela poupança e pelos estímulos.

“Se [as yields da treasuries] subirem 25 pontos base, aí sim, a Fed poderá ficar preocupada”, disse Bell, recordando que até agora o banco central tem declarado que não vê um problema no aumento.

“A Fed quer poupar a munição para quando for necessária”, referiu. Quando é que isso acontecerá, na forma por exemplo de um acelerar do ritmo de compra de ativos? “Isso depende do vírus”.

Jerome Powell tem reiterado nos discursos que a Fed vê a subida das yields e da inflação como transitória, parcialmente provocado por efeitos de base dos meses de baixa inflação no segundo trimestre de 2020, rejeitando que seja significativa. Para o chair do banco central, o mais importante nesta altura é continuar a dar apoio à recuperação económica.

Steven Bell sublinhou que “um subida transitória da inflação só se torna transitória quando voltar a descer”. Ainda assim, o economista-chefe da BMO explica que os mercados acionistas estão em máximos e isso retira algumas preocupações à Fed.

“Os aumento das yields são ventos desfavoráveis para as ações, claro, mas a experiência sugere que a viragem no ciclo das taxas de juros não leva à queda do mercado de ações”, explicou. “O que importa para as ações é a queda da economia, e a economia mundial está a crescer”.

“Permaneço cautelosamente otimista sobre os ativos de risco, à medida que a economia mundial recupera, como espero que continue”, disse. “A vacinação é o grande motor, mas a grande preocupação são as novas variantes da Covid-19”.

A BMO GAM é a gestora de ativos do Banco de Montreal e tem cerca de 279 mil milhões em ativos sob gestão em 14 países. Em Portugal, segundo dados da CMVM, tinha no final de 2020 tinha liderava o segmento de mercado, com uma quota de 30,2%, correspondente a 14.762,9 milhões de euros de ativos sob gestão, seguida da Caixa Gestão de Ativos (20,1%) com 9.791,5 milhões, e da Santander Asset Management (11,9%) com 5.795,1 milhões.