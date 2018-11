“A grande equação da Europa é pensar em como vamos desenvolver o projeto europeu”, defendeu Albuquerque

Para Albuquerque, presidente do Governo Regional, a grande equação da Europa e da União Europeia, reside em saber como vamos desenvolver este projeto.

O governante esteve esta sexta-feira na Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, onde abordou a importância da Europa e da União Europeia para regiões como a Madeira.

“A União Europeia é um projeto de desenvolvimento e de unidade comum entre os povos europeus”, disse Albuquerque.

O líder do Governo Regional alertou a audiência composta por estudantes deste estabelecimento de ensino escolar que “a ignorância, o obscurantismo, o isolamento”, leva a desconfiar dos outros.

“Se circularem na Europa, e no mundo, e tiverem uma visão cosmopolita do mundo não têm problemas em interagir com os outros”, defendeu.

Albuquerque lembrou ainda que a conquista política da autonomia da Madeira tem que ser preservada. “Não somos mandados por ninguém”, disse. “O primeiro motivo do desenvolvimento da Madeira é a sua autonomia”, reforçou.

O governante salientou ainda a integração na Europa através do “princípio da coesão económica e social”, foi outro elemento importante para a Madeira, porque permite que os rendimentos das regiões da Europa sejam os mais aproximados possíveis.

“Os fundos comunitários permitiu que atingíssemos níveis de desenvolvimento económico, social, cultural educacional, que é inigualável”, afirmou.