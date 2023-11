Com a intensificação da consciencialização relativamente às questões climáticas nos últimos anos, assistimos a um êxodo significativo de investidores em relação às empresas com grandes emissões. A ascensão do ESG tem sido um fator-chave nesta fuga de capitais, uma vez que os gestores de ativos têm procurado demonstrar fortes credenciais de sustentabilidade.

À medida que embarcamos na evolução para um mundo mais verde, ainda há muitas empresas que se considera estarem atrasadas nesta transição, especialmente as grandes emissoras, muitas das quais responsáveis por uma parte significativa do problema da poluição global.

No entanto, quer se goste ou não, muitos destes grandes emissores desempenharão um papel crucial na nossa transição para um futuro mais sustentável, pelo que é importante que os investidores se envolvam com estas empresas menos populares. Embora haja sempre algumas a evitar – nomeadamente as que exigem uma reinvenção completa do modelo de negócio – há muitas empresas que continuam a ser relevantes para um futuro com baixas emissões de carbono, mas que precisam de demonstrar que a sua transição está na direção certa.

Para isto, é necessário que se promova uma orientação mais clara das empresas, à medida que estas aceleram a sua caminhada para uma oferta de produtos mais sustentáveis. Existem diversas formas de incentivar esta transição, como aconselhar as organizações a contratarem colaboradores com experiência em sustentabilidade e serviços públicos, ou encorajar a publicarem as metas de redução de emissões em termos de intensidade de carbono para ter em conta o crescimento económico.

Para os gestores de ativos, é importante incentivar as empresas a assumir um papel de destaque neste contexto e garantir que a sustentabilidade é um aspeto central da sua estratégia de negócio em termos de conhecimento, transparência e objetivos. Só através deste foco e envolvimento se consegue melhorar a valorização destas empresas, desbloqueando subsequentemente o seu potencial para valor e benefícios ambientais.

No fim de contas, todos estes passos enumerados acima são importantes para as organizações serem reconhecidas pelas suas práticas sustentáveis, o que ajuda a fomentar a estratégia de descarbonização positiva e a ter um impacto significativo no mundo real.