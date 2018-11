“Let’s go invent tomorrow rather than worry about what happened yesterday”. A frase, proferida pelo falecido visionário Steve Jobs, representa a filosofia da Apple, mas também espelha como os analistas estão interpretar o passado recente e as perspetivas das ações da empresa da ‘maçã’.

Os títulos da maior empresa do mundo esta segunda-feira tombaram quase 4% para 185,86 dólares e entraram em bear market, território que representa, segundo algumas definições, uma desvalorização de 20% face ao último pico, que foi de 232,07 dólares, a 3 de outubro.

Nos dias seguintes, as pares da Apple no grupo de gigantes tecnológicas informalmente conhecido pela sigla FAANG – Facebook, Amazon, Netflix e Google – seguiram o mesmo caminho, registando perdas substanciais.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor