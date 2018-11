“A Madeira assiste ao maior ataque de sempre à sua autonomia”, afirma PSD

A Madeira está a assistir ao maior ataque de sempre à sua autonomia. Quem o diz é Rui Abreu, deputado social democrata, na Assembleia Legislativa da Madeira, que criticou ainda a utilização abusiva de meios do Estado ao serviço de interesses partidários.

“Este é um ataque sem precedentes que não é só dirigido ao governo do PSD na Madeira”, esclareceu Rui Abreu. A utilização abusiva dos meios do Estado, ao serviço de interesses partidários, tem, no entender do social democrata, “objetivos muito claros” que é beneficiar um partido regional.

Um desses exemplo, referiu o deputado, prende-se com dossiers como o Novo Hospital e a mobilidade.

“Temos vendilhões da autonomia que tudo fazem para prejudicar o povo da Madeira”, afirmou.