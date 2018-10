A pesar de ser evidente que o Partido dos Trabalhadores (PT) valeu sempre muito menos que Lula da Silva, a verdade é que a presença do candidato do PT às presidenciais no grupo dos que quase de certeza vão passar à segunda volta transforma em prematuras as notícias que anunciavam a ‘morte’ do partido.

Ao contrário, e contra o que foram dizendo vários analistas, foram os partidos do centro que se eclipsaram nesta fase da vida política do país com as propostas concentradas no centro do espectro político a valerem muito pouco face às suas congéneres extremistas.

Para Francisco Seixas da Costa, “Lula da Silva, de quem se dizia que até elegia um poste de eletricidade se ele o apoiasse”, “já não é o que era em 2003”, mas a dramatização que ocorreu em seu torno desde que anunciou nova candidatura às presidenciais com prisão e tudo serviu para manter uma aura que pouco mais era que uma herança dos tempos bons do partido, mas que, por outro lado, lhe permitiu escapar à insignificância política.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor