A opinião publicada não é a opinião pública

Saber se o mundo está melhor ou pior é um problema de idade! A frase vem a propósito da política mundial, das eleições no Brasil, da estratégia de Trump, do imperialismo chinês e do populismo europeu. O mundo está diferente. Mas está melhor ou pior?

Concluímos que não temos capacidade para ler tudo e damos importância à omnipresença. Olhamos à nossa volta e nas relações sociais e económicas apenas descortinamos radicalismos e extremismos. Os novos partidos que se anunciam procuram a diferença nos extremos e com ideias de ressabiamento, enquanto na economia os grandes países fecham as portas, impõem taxas às importações e estão abertamente contra acordos de livre comércio.

No Velho Continente continuamos com a ideia errada de que estamos a salvo de tsunamis, mas os ideais de Jean Monnet foram derrotados há muito. O Brexit tem impacto total sobre a Europa. Havia três países fortes e ficaram dois e não existia a China como potência e havia um aliado fiel dos europeus que hoje não existe. Mas, se estudarmos a história política, concluímos que isto sempre aconteceu e o nosso problema é não termos capacidade para ler tudo.

Portugal é uma estufa que tem os mesmos partidos há 40 anos e um presidente que andou anos a preparar-se para o efeito como comentador. E neste retângulo começamos por ter o primeiro grande problema que é não perceber que a América está política e sociologicamente mais evoluída do que nós, ou ainda que a democracia brasileira é mais democrática do que a portuguesa. Basta vermos que no Brasil não há eleitos que tivessem sido indiciados pelo processo Lava Jato e que Jair Bolsonaro sai limpo da investigação que lhe foi feita. Mais. Bolsonaro é um jovem no partido que representa e ao qual aderiu apenas a 9 de janeiro! Não tem um ano de militância.

Mas voltando à América de Trump, o mais impopular presidente de todos os tempos na ótica de quem está fora dos EUA e não vota nele. Aquelas eleições foram atos da nova era e as eleições do Brasil acompanharam essa evolução. Nós, por cá, nada fizemos. Aliás, este Portugal que está cheio de franceses ainda não teve o seu Macron, ou seja, a lavagem ao sistema.

Percebemos que houve uma revolução na comunicação. Não percebemos ainda suficientemente bem como é que se fez. Atribuímos tudo às redes sociais, mas tal como nos casos de Trump e Bolsonaro, por detrás de tudo está a revolução dos metadados que “as Googles” estão a trabalhar.

Acabou a satisfação de quem falava com Louçã ou Balsemão e tinha uma ideia da política portuguesa. Fomos alvo das engenharias de controlo e apontamos de forma disparatada a quem não conhecemos. Quem manda em nós são os chineses, os bancos espanhóis ou os americanos. Tudo suposições. E pelo meio aparecem salvadores políticos. Primeiro Santana e agora prepara-se Ventura. Eles sabem que a opinião publicada não é a opinião pública.