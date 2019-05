A pensar ir à praia? Autoridade Marítima alerta para cuidados a ter

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou a população para os cuidados a ter nas praias, devido à previsão de tempo quente no fim de semana, explicando que ainda apresentam “efeitos da agitação marítima de inverno”.

A previsão de tempo quente no próximo fim de semana poderá convidar a população a frequentar as praias, contudo a Autoridade Marítima Nacional alerta para “os cuidados a ter e para a importância da adoção de um comportamento de segurança”, refere a AMN em comunicado.

Segundo o documento, é necessário ter em conta que as praias “apresentam ainda efeitos da agitação marítima do inverno”, podendo verificar-se fundões, declives acentuados, remoinhos ou agueiros.

Alguns destes fenómenos não são visíveis, acarretando perigo para quem entra na água. Adicionalmente, a grande maioria das praias ainda não está vigiada, tornando-se o socorro mais demorado”, explica.

A AMN recomenda que se evite comportamentos de risco, que se vigie permanentemente as crianças, que se evite a exposição solar entre as 11:00 e as 15:00 e, em caso se verificar alguma situação de risco, que se peça ajuda às autoridades.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a temperatura vai subir a partir de sábado e até terça-feira, com as máximas a situarem-se entre os 30 e 37 graus centígrados.