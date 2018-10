“A política social do Funchal penaliza os mais desfavorecidos a favor dos que têm mais recursos”, afirma MPT

Para o MPT a política social aplicada no Município do Funchal tem sido um desastre. O partido diz que a Autarquia tem penalizado as famílias com menores rendimentos a favor daquelas que têm maiores posses.

“Nos últimos dois anos entregaram Vouchers para os livros, constatando-se que as famílias com escalão atribuído de auxílios económicos 1 e 2 recebiam vouchers com menos dinheiro, enquanto as famílias com escalão 3 com rendimentos mais elevados, recebiam o valor máximo no voucher”, denuncia o partido.

O MPT diz que esta postura “é inqualificável” acrescentando que “não se consegue perceber” a visão social anacrónica da vereadora com este pelouro que penaliza os mais favorecidos em prol daqueles que possuem mais recursos.

O apoio à natalidade é no entender do MPT “mais outra falsidade” referindo que nesta área a preocupação deveria ser “o incentivo a novos nascimentos”. O partido diz que esta política de apoios “não tem tido efeitos práticos” tendo em conta as quebras na natalidade.

O Partido da Terra defende “um planeamento social de atribuição de apoios” que não existe de maneira a que os mais carenciados possam ter apoios “muito superiores e mais musculados”, e critica o executivo camarário do Funchal por não ter “sensibilidade social” e “jogar areia” aos olhos do povo.

Ficam ainda críticas aos apoios concedidos ao arrendamento e aos medicamentos, defendendo “uma maior protecção” aos mais carenciados, denunciando que nestas áreas muitas pessoas recebem apoios financeiros sem deles necessitarem.

“É fundamental atribuir apoios sociais financeiros a quem verdadeiramente precisa e talvez de forma mais musculada. Política social é isto e não fazer do dinheiro público um meio para atribuir apoios a quem não precisa, por terem uma vida equilibrada e estarem em situação de emprego estável, com salários muito razoáveis para Portugal”, clarifica o partido.