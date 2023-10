A Poupança das Famílias

O aumento da inflação e o receio de recessão são os grandes temas da atualidade, e não apenas da imprensa financeira.

31 Outubro 2023, 07h55

O aumento da inflação e o receio de recessão são os grandes temas da atualidade, e não apenas da imprensa financeira. Mas estes títulos não são uma grande surpresa para muitas famílias. Quer seja na bomba de gasolina ou na mercearia, as pressões e incertezas sobre a sua situação financeira são evidentes. De braço dado com a inflação e a subida do preço dos produtos, os portugueses têm cada vez mais dificuldades em pagar as contas. No ano passado e também este ano, a habitação, a alimentação e a mobilidade foram as despesas que mais pesaram nas carteiras das famílias portuguesas, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As preocupações crescentes com a inflação e a recessão estão a ter efeitos negativos nas perspectivas financeiras, mas muitas famílias estão conscientes dos desafios e estão prontas a tomar medidas para se colocarem numa melhor posição financeira.

A subida dos preços aumenta a ansiedade nas famílias

A inflação é, de longe, a maior preocupação financeira das famílias dos EUA, com o aumento do custo de vida como o seu principal desafio financeiro atual. Outros grandes desafios estão também relacionados com as despesas do agregado familiar – pagar a gasolina, manter-se dentro do orçamento e suportar os custos da habitação ou o pagamento da renda.

Tendo em conta estes desafios, é normal que as famílias não esperem que as coisas melhorem tão cedo. As preocupações com uma potencial recessão ou abrandamento económico também são elevadas. Algumas famílias estão em boas condições financeiras para resistir a uma potencial recessão, mas muitas outras poderão não estar preparadas. A orientação de um profissional da área financeira pode ser valiosa em alturas como esta, para ajudar as famílias a tomar medidas agora que as possam colocar numa base financeira mais sólida.

Qual é a situação atual das famílias em relação aos seus objetivos financeiros

As preocupações referidas anteriormente refletem-se na confiança das famílias quanto à sua capacidade de poupança, quer seja para a reforma, para as despesas de educação dos seus filhos, ou para qualquer outro tipo de projeto a curto ou a médio prazo.

Os objetivos de poupança para a reforma e para a educação estão entre os principais objetivos financeiros das famílias, sendo que o pagamento de dívidas também ocupa um lugar de destaque na lista de prioridades financeiras. Esta é uma boa base para muitas famílias efetuarem as alterações necessárias aos seus planos financeiros. A importância destes objetivos é também relativamente consistente entre as diferentes gerações, exceto entre a Geração Z (definida genericamente como adultos entre os 18 e os 25 anos atualmente). Para as famílias mais jovens, poupar para a reforma e pagar as dívidas não é uma prioridade financeira tão elevada como comprar uma casa ou comprar um veículo, por exemplo. Faz sentido que estes objetivos financeiros mais fundamentais sejam relevantes para as famílias mais jovens. Nas idades mais jovens, poupar para o futuro pode parecer um objetivo longínquo quando as preocupações financeiras são mais prementes. Mas claro que há um enorme benefício para os jovens começarem a poupar o mais cedo possível. Quanto mais cedo começarem a poupar, mais tempo terão para acumular rendimentos e fazer crescer essas poupanças. Mesmo que se trate de poupar pequenas quantias numa base regular, é melhor do que não poupar nada. Estabelecer estas bases pode ser essencial na elaboração de um plano que equilibre as necessidades financeiras imediatas das famílias mais jovens e os seus objetivos a longo prazo.

Como poupar para fazer face à elevada inflação?

Existem várias formas de poupar para fazer face à inflação. Algumas dessas estratégias são apresentadas de seguida:

Criar uma estratégia de investimento sólida: uma estratégia de investimento sólida pode ser o ponto de partida para as suas poupanças futuras. Uma estratégia e uma abordagem sólidas podem ajudá-lo a fazer face à inflação e a garantir uma poupança adequada que resista ao teste do tempo.

uma estratégia de investimento sólida pode ser o ponto de partida para as suas poupanças futuras. Uma estratégia e uma abordagem sólidas podem ajudá-lo a fazer face à inflação e a garantir uma poupança adequada que resista ao teste do tempo. Adicionar investimentos indexados à inflação às suas carteiras: os investimentos que oferecem rendimentos capazes de contrariar os efeitos nefastos da inflação podem ajudá-lo a superar a subida dos preços. Por conseguinte, deve procurar investimentos que ofereçam rendimentos adequados à inflação.

os investimentos que oferecem rendimentos capazes de contrariar os efeitos nefastos da inflação podem ajudá-lo a superar a subida dos preços. Por conseguinte, deve procurar investimentos que ofereçam rendimentos adequados à inflação. Diversificar os seus investimentos: embora os instrumentos de poupança tradicionais possam oferecer rendimentos seguros e facilidade de acesso, podem não ser suficientes para acompanhar a evolução dos tempos. Deve diversificar e garantir que o seu dinheiro é investido de forma eficiente a longo prazo em instrumentos ligados ao mercado. Isto proporcionar-lhe-á rendimentos mais elevados e ajudá-lo-á a combater a inflação.

Conclusão

A inflação pode ser um obstáculo aos seus fundos de poupança se não a tiver em conta corretamente. Antes de investir ou poupar para o seu futuro, certifique-se de que calcula também a forma como a inflação é suscetível de o afetar a si e ao seu futuro nível de vida.

Esta comunicação de marketing destina-se a fins informativos e educativos. Não constitui um conselho de investimento nem uma informação que recomende ou implique uma estratégia de investimento. Não propomos qualquer estratégia de investimento nem fornecemos qualquer aconselhamento de investimento neste material.

Este material não tem em conta a situação financeira pessoal do cliente, as suas necessidades e os seus objetivos de investimento. Também não se trata de uma oferta de venda ou subscrição. Não se trata de uma solicitação de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. Apresentamos factos conhecidos pelos autores no momento em que o documento foi preparado. Não incluímos quaisquer elementos de avaliação.

As informações e pesquisas baseadas em dados históricos ou resultados e projeções não são indicadores fiáveis de resultados futuros.

A XTB, S.A não se responsabiliza pelos atos ou omissões do cliente, em particular pelas suas decisões de compra ou venda de instrumentos financeiros com base nas informações contidas nesta comunicação comercial. Também não pode ser responsabilizada por quaisquer danos que possam resultar da utilização direta ou indireta desta informação.

Investir apresenta um risco elevado. Invista com responsabilidade.