A propósito das boas relações com Angola

O que se faz em Angola paga-se em Lisboa. A frase poderia aplicar-se a relações comerciais, a negócios, à diplomacia ou ainda à justiça. Angola voltou a estar no radar de Portugal e vice-versa e a força da representação política de Portugal em Luanda nas últimas semanas diz tudo.

Mas Angola é muito mais do que negócios, do que um pretenso el dorado – que hoje sabemos que poucas vezes o foi –, é mais um espaço de confronto entre interesses económicos e políticos que se estendem a Portugal e que muitas vezes são resolvidos em Portugal. Ainda nos lembramos da frase da procuradora Cândida Almeida em julgamento, sobre os angolanos usarem processos em Portugal para ajustarem contas e resolverem problemas entre si. As histórias mais recentes que nos chegam de Angola é a dos novos alvos, ou seja, a família do ex-presidente de Angola.

O que se assiste em Angola e que tem ramificações em Portugal, mas sobre as quais Portugal não tem qualquer poder em termos de soberania política ou judicial, é uma nova vida política judicializada. Muita coisa está a mudar, as peças vão caindo e os alvos vão vivendo o dia a dia e a pensar que passou “mais um dia em liberdade”, mas não sabem o amanhã. Quem se segue? E que consequências terão as decisões de Angola em Portugal? E que ligações têm todas as histórias a Portugal? Estas são as perguntas do momento que se colocam no inner circle dos analistas das relações bilaterais.

A análise das conexões ainda está no início e vamos esperar pela onda das ligações. Nesta estória de processos temos sempre presente o “Fizz”, um documento que tem muita informação nas entrelinhas e, talvez, se houvesse a vontade de ler melhor, se tivesse percebido a tal frase de Cândida Almeida. De acordo com as nossas fontes, o processo parece estar cheio de pistas que apontam para outros lados e não para aqueles que a acusação trilhou.

Será que agora a anunciada certidão a extrair pelo Ministério Público para investigar esses outros caminhos vai fazer luz sobre o que está sepultado sob as páginas do processo? Será que iremos conhecer melhor a personalidade de Carlos Silva e de outros elementos do processo? Será que iremos recordar a animosidade figadal entre Silva e Sobrinho? Ou será que iremos perceber que as amizades de Carlos Silva se vão adaptando às necessidades?

Claro que é tudo conjetura, mas perguntar não custa. Em todo o caso, o mais relevante neste tipo de processos, que impactam na política e na economia portuguesa, é perceber como foi preparada a sucessão do ex-presidente José Eduardo dos Santos. A judicialização da vida pública angolana pode resultar numa certidão que vai explicar melhor as coisas e perceber quais os novos alvos.

A nova nomenclatura angolana não pode dormir descansada. O país tem de assumir uma postura na cena mundial totalmente diferente da que seguiu nos últimos 30 ou 40 anos, sob pena de continuar excluído e a divergir para a ruína absoluta. A justiça pode trazer credibilidade à política e esta terá de assumir uma nova responsabilidade social perante 22 milhões de cidadãos.