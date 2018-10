A proximidade entre França e Portugal

A 25ª edição dos Troféus Luso-Franceses 2018 é uma boa ocasião para realçar a importância das relações económicas franco-portuguesas e para enaltecer as empresas que são um exemplo da proximidade entre os nossos dois países.

A Europa está a atravessar um período em que todos os indicadores económicos estão a melhorar; este é realmente o caso de Portugal, cujo crescimento atingiu, durante os últimos meses, um ritmo assinalável, e cuja taxa de desemprego baixou de forma muito rápida, o que é um alívio depois de anos muito difíceis e um encorajamento para investir e desenvolver projetos de futuro.

Esta consolidação permite ao país estar, a partir de agora, mais tranquilo perante uma eventual degradação da conjuntura internacional e dá novamente confiança tanto aos atores económicos locais, como aos investidores estrangeiros.

A visita do Presidente da República Emmanuel Macron a Lisboa, no verão passado, e o debate de cidadãos que se realizou na Fundação Gulbenkian com o primeiro-ministro português, demonstraram uma visão amplamente comum sobre a Europa e a proximidade entre os nossos dirigentes, a qual traduz as relações culturais e, muitas vezes, familiares e humanas entre os nossos dois povos.

Esta proximidade dá os seus frutos no plano económico, uma vez que a França é o primeiro investidor estrangeiro em Portugal em termos de valor acrescentado e o primeiro empregador estrangeiro. O investimento português em França também cresce com a retoma da economia. Por fim, a França é o segundo cliente de Portugal e o seu terceiro fornecedor.

Além disso, são cada vez mais os franceses a instalar-se em Portugal, destino “na moda”, não só para os turistas, mas por excelentes razões, como uma retoma económica dinâmica, os parceiros económicos fiáveis e as agradáveis condições de vida. Congratulo-me com o crescimento destas relações, sobretudo quando incentivam os intercâmbios e criam riqueza e empregos, de forma sustentável, nos dois países.

Há muitos eventos que permitem realçar estas relações, promover a França e as reformas em curso para melhorar a sua atratividade. É o caso da conferência económica organizada, no próximo dia 9 de outubro, pelos Conselheiros do Comércio Externo da França, em parceria com a Embaixada e a CCILF. A cerimónia anual dos Troféus da CCILF também contribui grandemente para isso e permite-me felicitar, mais uma vez, a Câmara e o seu presidente, Dr. Carlos Aguiar, pela organização!