“A qualidade dos produtos e serviços exportados tem de melhorar e se ajustar à procura”, defende economista chefe do Santander

O economista chefe do Santander, Rui Constantino, disse que a qualidade dos produtos e dos serviços exportados necessita de melhorar e que a estrutura produtiva tem que ajustar à procura, durante a sessão de abertura da XII Conferência Anual do Turismo, da Ordem dos Economistas da Madeira, que decorre no Centro de Congressos da Madeira.

“Os ciclos de investimento têm que ser mais rápido. É preciso gerar retorno num horizonte mais curto. As empresas têm que investir mais, gerar mais capital, e isso consegue-se com mais rentabilidade”, salientou Rui Constantino, durante a sessão de abertura da Conferência Anual do Turismo, que abordou o tema de rentabilidade.

A geração de mais rentabilidade, sublinhou o economista chefe do Santander, provoca mais crescimento económico, acrescentando que o setor bancário tem tido “capacidade para se focar” em projetos mais rentáveis.

“O setor bancário tem de olhar para as empresas, em termos de parceria e de materialização do projeto. A banca tem de ter conhecimento do setor bem como a capacidade de conhecer o cliente”, sublinhou.

O economista chega do Santander referiu que o setor do turismo, e os parceiros europeus têm “estado aquém” nas taxas de rentabilidade, e que a crise “afetou a rendibilidade dos capitais próprios.

“As empresas portugueses possuem margem de progressão em termos da rotação dos ativos”, sublinhou.

Rui Constantino afirmou que as empresas para investir necessitam de se “adaptar à procura”, acrescentando que atualmente a capacidade de investimento do turismo da Madeira se situa nos 16,7%.