5 Novembro 2023, 20h49

A Revolut recebeu oficialmente o certificado “Great Place to Work” que a classifica como “recrutador competitivo e uma entidade empregadora mundial de eleição, tendo obtido este estatuto em oito países, incluindo Portugal”.

Na sequência da participação num estudo certificado, baseado no grau de satisfação dos colaboradores, a Revolut foi reconhecida com o estatuto “Great Place to Work” em oito países em todo o mundo, incluindo o Reino Unido, Índia, Polónia, Lituânia, Roménia, Hungria, Espanha e Portugal

O reconhecimento surge no momento em que a equipa da Revolut se expande para mais de 7.500 colaboradores em todo o mundo, e mais de 1.200 em Portugal, segundo o comunicado da app financeira com mais de 35 milhões de clientes em todo o mundo.

” A obtenção deste estatuto surge no momento em que a Revolut continua a sua fascinante trajetória de crescimento, que só é possível graças ao talento, ao trabalho árduo e ao empenho dos Revoluters em todo o mundo”, diz em comunicado Alexander Dolgopolov, Chief of Staff na Revolut.

Em comunicado, é ainda dito que de acordo com um recente inquérito da Revolut realizado pela Dynata, 23% dos portugueses consideram que a possibilidade de trabalhar a partir de casa é muito importante, de tal forma que seria uma razão fundamental para escolher um emprego em vez de outro.

“A empresa também oferece aos seus empregados a possibilidade de trabalhar no estrangeiro alguns dias por ano. Após o seu sucesso inicial, a empresa alargou recentemente a sua política de trabalho a partir do estrangeiro de 90 para 120 dias, para dar aos colaboradores ainda mais liberdade sobre como e onde preferem trabalhar. Para um em cada quatro dos portugueses é muito importante poder trabalhar a partir de qualquer parte do mundo que lhes seja mais conveniente”, refere a Revolut.