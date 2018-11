A solução da Google para levar internet a África: balões

Levar internet para as zonas mais remotas do continente africano tem sido um desafio bastante complicado. Várias empresas já tentaram, com estratégias que variam de drones a satélites, e falharam. No entanto, os responsáveis do projeto Loon, em desenvolvimento desde 2011 pela Alphabet, empresa da Google, estão confiantes no sucesso.

Para já consiste em lançar na estratosfera balões de ar com antenas, com o objetivo de difundir sinal de internet. A tecnologia vai ser utilizada para fornecer serviços online nas áreas centrais do Quénia, onde a cobertura é muito difícil de alcançar devido à dificuldade de construir antenas em certos terrenos agressivos ou pela baixa densidade populacional de algumas regiões.

O sinal será transmitido pelo ar, através dos balões de hélio a 18 km de altitude sobre o planeta. A empresa explica que cada balão consegue fornecer cobertura de internet a cerca de 3.200 km quadrados, mantendo-se a flutuar durante meses. A Google apresenta assim uma forma pouco convencional de fornecimento de sinal LTE 4G, que espera negociar com outras operadoras.

Ainda que possa parecer uma solução de fácil implementação, na prática é um desafio colocar o sistema em funcionamento. Isto porque os balões não têm sistema de propulsão, sendo controlados pela força do vento. O desafio é identificar as correntes de vento nas diferentes altitudes, para que o balão possa apanhar a boleia certa para seu destino.

“Os primeiros balões voaram apenas um dia, depois uma semana. Agora estão no ar mais de 100 dias consecutivos e o nosso balão recorde atingiu os 198 dias”, disse Alastair Westgarth, diretor da Loon, à Bloomberg.