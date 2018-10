O novo contrato dos canadianos da Lundin Mining para a prospeção na área envolvente à Somincor termina em 2021, com prorrogação até 2023, mas as sondagens em curso sobre novas jazidas de minério deverão prolongar por mais anos o tempo de vida da empresa e manter os postos de trabalho desta empresa localizada no Baixo Alentejo. Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, o administrador delegado da Somincor, Kenneth Norris, revela ainda que o investimento no Plano de Expansão do Zinco (PEZ) foi revisto em alta para 270 milhões de euros já no segundo semestre deste ano, a que acrescem os 50 milhões anualmente investidos na operação. Numa empresa com mais de 2.250 empregos diretos e indiretos, a bater recordes de produção, 100% para exportação, o futuro passa pelo recrutamento de mulheres.

