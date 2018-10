A 11ª edição do GreenFest, o maior evento de sustentabilidade a nível nacional, decorrerá entre os próximos dias 11 a 14 de outubro, no Centro de Congressos do Estoril, com o tema “Sustentabilidade 4.0” , ligando assim os avanços tecnológicos com um desenvolvimento sustentável das economias circular, social e da partilha.

Sobre o tema em destaque neste edição, o promotor do evento, Pedro Norton de Matos, explica ao Jornal Económico, que a designação 4.0 remete para a tecnologia e para a economia digital. “Com efeito, a tecnologia pode ser decisiva na transformação da sociedade e adoção de comportamentos mais sustentáveis no sentido da criação de um futuro mais próspero e justo”, sublinha o responsável, realçando que será colocado em prática através de conferências, workshops e outras atividades protagonizadas por especialistas que abordarão os mais diversos ângulos deste universo, por exemplo, a integração da tecnologia com a ecologia.

Artigo reservado a assinantes do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.