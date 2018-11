“A Terra Treme” agora às 11h05. Saiba o que fazer para se proteger de um sismo

Se estiver no interior de um edifício…

Proteja-se debaixo de algo forte, como uma mesa. É vital proteger a cabeça e pode fazê-lo enrolando os braços à volta da cabeça. Se houver móveis grandes a cair e há perigo real de desmoronamento do edifício, então é mais importante ficar ao lado de grandes objetos que não possam cair sobre si e enrole-se ao lado deles, não debaixo deles e sempre com a cabeça protegida.

A fuga…

Durante um sismo há vários objetos a caírem, incluindo vidros partidos. Correr através desses detritos caídos ou em queda é a garantia de se vir a magoar. Se se encontra num local amplo com muitas pessoas (por exemplo, numa sala de espetáculos ou numa sala de aula), fugir para a saída ao mesmo tempo que muitos outros significa, muito provavelmente, atropelar ou ser atropelado.

Usar o elevador….

Não deve usar. Qualquer deformação na caixa do elevador poderá bloqueá-lo. Provavelmente também poderá faltar a eletricidade parando-o algures.

Usar as escadas…

Não deve usar. As escadas podem estar mais danificadas que a generalidade do resto do edifício.

Se estiver no exterior…

Se estiver num campo aberto, deve permanecer. Afaste-se de edifícios, torres antenas, postes elétricos, candeeiros de iluminação pública, cabos de eletricidade, etc.

Se for a conduzir um automóvel…

Pare no lugar mais seguro possível. Não vá para pontes, viadutos ou passagens subterrâneas.

Se estiver perto do mar…

Afaste-se de zonas facilmente inundáveis, de praias e de margens de rios. Os estuários são zonas igualmente perigosas.

Se estiver numa embarcação perto da costa…

Diriga-se imediatamente para o largo. Estas ondas são tão mais perigosas quanto menor for a profundidade.