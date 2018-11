A Web Summit é essencial para financiar a sua startup? Conheça as alternativas

A cimeira tecnológica Web Summit terminou esta quinta-feira, mas não é caso para desesperar se não conseguiu contactar ‘aquele’ investidor ou estabelecer novas parcerias. Além de no próximo ano – e nos nove seguintes – o evento estar de volta à Altice Arena e aos pavilhões da FIL, há plataformas alternativas que têm ajudado pequenas empresas a arrecadar milhões através de crowdfunding. O Economize apresenta-lhe alguns exemplos que poderão ser cruciais na altura de expandir o negócio.

GoParity

Esta plataforma de investimento em projetos sustentabilidade financia iniciativas na área das energias renováveis ou do turismo sustentável, por exemplo, tendo movimentado mais de 500 mil euros de investimento. Os empréstimos são a taxa fixa (tipicamente 4 a 6%), mas requerem uma avaliação prévia. Segundo explicou o fundador, Nuno Brito Jorge, ao Jornal Económico, a empresa só empresta para “projetos que geram retorno”. Recorde-se que este verão a empresa lançou também uma criptomoeda em Portugal que recompensa produção de energia solar, a SolarCoin.

Raize

É a maior bolsa de empréstimos nacional, em que são as pessoas que financiam as empresas, emprestando-lhes diretamente o dinheiro. Desde do seu lançamento em Portugal, a Raize já realizou centenas de operações de financiamento junto de microempresas e PME e prepara a sua entrada na bolsa de Lisboa. Atualmente, conta com mais de 19 mil investidores portugueses. Todas as operações de pagamentos, transferência e receção de fundos e cobranças são asseguradas pela Raize-Serviços de Gestão, uma instituição de pagamentos autorizada e supervisionada pelo Banco de Portugal.

Seedrs

Co-fundada pelo português Carlos Silva, a Seedrs tem atualmente 699 ofertas financiadas, que somam um total de 540 milhões de euros em campanhas na plataforma de equity crowdfunding desde o seu lançamento. Quanto a Portugal, contou com nove campanhas, entre as quais elencam a Homeit, a Agroop e a eSolidar. Na história da Seedrs, a campanha com maior sucesso foi a Zypho, que arrecadou 752,3 mil euros em maio de 2018, de 489 investidores, segundo os números mais recentes avançados ao Jornal Económico.