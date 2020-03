Abaco Consulting abre 60 novas vagas

Com 15 anos no mercado e com uma equipa já de 250 colaboradores espalhados por escritórios em Portugal – Lisboa, Porto – e três no estrangeiro (Brasil, Reino Unido e Suíça), a Abaco Consulting, “empresa de referência nacional e internacional na implementação e manutenção de sistemas de informação SAP, anuncia que pretende, este ano, aumentar a sua equipa com a inclusão de 60 novos talentos”.

Em 2019, a Ábaco manteve a tendência crescente de processos de recrutamento, de forma a implementar projetos inovadores e a criar novos produtos, acompanhando sempre as principais tendências tecnológicas, uma das suas prioridades estratégicas. “De forma a responder aos desafios impulsionados por uma economia cada vez mais exigente e competitiva, a Abaco Consulting, aposta na valorização contínua e na contratação dos melhores talentos para os seus projetos. Desde o seu início, a Abaco colocou como um dos seus principais pilares estratégicos as pessoas, tendo, por isso, apostado sempre na criação de uma cultura muito orientada para estas, promovendo a proximidade e fomentando o conhecimento e o desenvolvimento das suas competências”, refere a empresa.

Para tal, criou a Abaco Academy, que, tem como objetivo captar e formar futuros colaboradores para a Abaco Consulting ou em empresas parceiras, dotando-os de competências técnicas no ERP SAP. No último ano realizaram-se oito academias consultant career start, sendo que foi alargada a oferta formativa para particulares, contando neste momento, para além do consultant career start, com especializações nas áreas logísticas, financeira e gestão de capital humano, “sendo a academy considerada uma referência no mercado de formação SAP”.

Para Ângela Santos, administradora da Abaco Consulting responsável pelo Desenvolvimento de Capital Humano, “a atração e retenção de talentos não é algo que consigamos propriamente realizar de um modo fácil, dada a complexidade que existe atualmente no mercado e à constante competitividade que se instalou nas organizações pela procura do melhor Talento. Por outro lado, também é, cada vez mais, difícil encontrar talentos especializados que satisfaçam os nossos requisitos e, por essa razão, decidimos, proactivamente, criar a Academy, que permitiu à Abaco endereçar os desafios de crescimento e flexibilidade de recursos. O nosso propósito primordial é facilitar uma mudança de carreira aos nossos formandos”, refere.

“Neste sentido, consideramos que a melhor forma de conseguir reter os nossos talentos é fazê-los sentir em casa, ou seja, integrá-los na nossa organização e demonstrar que são uma peça fundamental para nós. É essencial que o colaborador se reveja na cultura organizacional da empresa”, afirma Ângela Santos.

Em 2020, a Abaco Consulting prevê continuar a apostar nas suas áreas de formação, assim como aumentar as suas equipas para as diferentes áreas de atuação, nomeadamente: human capital development & management; controller de gestão operacional, architect & business analytics solution designer, bem como para as diferentes áreas de consultoria.

A Abaco Consulting foi fundada em 2004 e tem a sua sede no Porto. A empresa tem o seu negócio focado em três áreas-chave: implementação e manutenção de sistemas de informação SAP e desenvolvimento de produtos.