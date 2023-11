O Abanca abriu as inscrições para a 9ª edição do Programa Innova Startups, um programa concebido “para apoiar startups com ideias disruptivas nos setores das fintech, insurtech, regtech ou cibersegurança”.

10 Novembro 2023, 09h40

O Abanca abriu as inscrições para a 9ª edição do Programa Innova Startups, um programa concebido “para apoiar startups com ideias disruptivas nos setores das fintech, insurtech, regtech ou cibersegurança”.

“Este programa continua a reforçar o compromisso da instituição com o ecossistema empreendedor”, refere o banco.

O programa oferece às startups um pacote de apoios abrangente destinado a dotá-las de conhecimento e dos recursos necessários para desenvolverem o seu projeto.

As candidaturas já estão abertas e podem ser apresentadas até dia 17 de dezembro através do site do programa do Abanca.

Em comunicado o Abanca revela que a equipa de inovação do banco já está a trabalhar nas provas de conceito das duas startups seleccionadas para a 8ª edição: Wealth Reader e Papernest.

Após o processo de receção e análise das propostas, “um comité constituído por colaboradores de várias áreas do Banco será responsável pela seleção dos projetos que participarão no primeiro workshop, que terá lugar em janeiro”.

O Abanca explica que as startups selecionadas “irão beneficiar de vantagens significativas, uma vez que o programa oferece um pacote completo de apoios, destinado a proporcionar-lhes conhecimentos de gestão e recursos económicos e materiais para desenvolverem o seu projeto”.

Para tal, segue a fórmula das edições anteriores, através de sessões com especialistas do setor ou de reuniões com as diferentes unidades de negócio do Abanca (Business, Innovation, IT e Investment Banking).

“Deste modo, os participantes poderão assistir a diferentes masterclasses e mesas redondas com oradores de relevo no âmbito do empreendedorismo”, acrescenta o banco.

Para além disso, acrescenta, “terão também as sessões habituais de Café Fintech”, ou seja, conversas informais com executivos e colaboradores do Abanca que lhes permitirão perceber o seu funcionamento.