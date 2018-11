Abanca paga 364 milhões pelo Banco Caixa Geral e Capitec 201 milhões pelo Mercantile

O espanhol Abanca pagou por quase 100% do Banco Caixa Geral 364 milhões de euros, o que implica a aplicação de um múltiplo de cerca de 0,65 ao book value do banco da CGD, anunciou a instituição em comunicado.

Já o Capitec Bank pagou 201 milhões pelo Mercantile Bank, sabe o Jornal Económico. O encaixe para a CGD depende no entanto do valor registado no balanço, e a Caixa Geral de Depósitos registou imparidades de 408,263 milhões de euros nas contas de 2017, devido à desvalorização das participações que tem em bancos no Brasil, em Espanha e na África do Sul, instituições financeiras.

A Caixa vai fazer um comunicado hoje após o fecho do mercado.

Segundo informação do Abanca, com esta compra incrementam o seu volume de negócio em 7.000 milhões: 2.950 em depósitos de clientes. 3.446 em crédito e 389 em ativos sob gestão.

“O Abanca ganhou o processo formal de venda desenvolvido nos últimos meses pelo Governo português para adjudicar o Banco Caixa Geral, banco com licença espanhola através do qual o Grupo Caixa Geral de Depósitos opera em Espanha”, diz a instituição.

O banco adquirido (banco Caixa Geral) dispõe de 110 agências em Espanha, que prestam serviço a 130.000 clientes particulares e empresas. “O Abanca complementa a sua rede em Espanha e reforça o seu caráter ibérico”, diz o banco.

Na sua decisão, “as autoridades portuguesas avaliaram positivamente o projeto de desenvolvimento apresentado pelo Abanca, onde, entre outros aspetos, permitirá aplicar, na entidade adquirida, as capacidades tecnológicas do banco com sede na Galiza, o seu modelo operativo e de relação com o cliente e as suas capacidades comerciais especializadas em segmentos de alto valor”, refere a nota do Abanca.

Hoje, em Conselho de Ministros, foram aprovadas as resoluções que selecionam as propostas da Abanca Corporación Bancaria e da Capitec Bank Limited, tendo em vista, respetivamente, a aquisição de 99,79 % do capital social da sociedade Banco Caixa Geral (Espanha) e a aquisição de 100% do capital social da sociedade Mercantile Bank Holdings Limited (África do Sul), concretizando o processo de alienação da totalidade das ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos nas referidas sociedades.